Главы МИД РФ и Катара обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел телефонный разговор с председателем Совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани; стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию в зоне Персидского залива, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы был также проведён обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающуюся эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня "Исламабадского меморандума", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы стороны детально обсудили "ключевые направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений".

"Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отметили на Смоленской площади.