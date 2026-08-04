В Киргизии запретили кремировать тела умерших

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает в стране сжигать тела умерших, сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с новым законом, кремации подлежат только органы и ткани человека, которые остаются после медицинских процедур - так называемые биологические объекты. Сжигать тела умерших, а также абортированные или мертворожденные плоды запрещено. Погребение неопознанных и невостребованных тел возможно только в земле.

Крематории закон определяет как специальные установки для санитарного уничтожения медицинских объектов.