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В Киргизии запретили кремировать тела умерших

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает в стране сжигать тела умерших, сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с новым законом, кремации подлежат только органы и ткани человека, которые остаются после медицинских процедур - так называемые биологические объекты. Сжигать тела умерших, а также абортированные или мертворожденные плоды запрещено. Погребение неопознанных и невостребованных тел возможно только в земле.

Крематории закон определяет как специальные установки для санитарного уничтожения медицинских объектов.

Садыр Жапаров Киргизия
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