Пресс-секретарь президента Киргизии отрицает участие иностранцев в охране объектов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов назвал ложными сообщения об охране объектов в стране вооруженными иностранными гражданами.

Так он прокомментировал видеозапись в соцсетях, на которой утверждается, что некоторые объекты в стране охраняют вооруженные иностранцы.

"Безопасность объектов обеспечивают сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана либо частные охранные организации", - написал Алагозов нв социальной сети и добавил, что слухи об участии иностранцев в охране объектов не соответствуют действительности.