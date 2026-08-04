Премьер Грузии обвинил оппозицию в русофобии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что грузинская оппозиция сразу же после начала военных действий на Украине по указанию "внешних сил" стала крайне русофобской.

В обнародованном в соцсетях письме Кобахидзе напомнил, что в 2008 году, после военных действий в Южной Осетии бывший президент страны Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим с Россией и лично встречал российских туристов на границе, а также продал российским компаниям ряд стратегических объектов Грузии.

"После того, как Россия (...) признала независимость Абхазии и Южной Осетии, правящая тогда партия Саакашвили "Единое национальное движение" не только не проводила жесткую политику в отношении России, но вскоре после окончания войны лидер режима лично встречал российских туристов на границе, приглашая их приезжать еще и заниматься в Грузии бизнесом", - написал Кобахидзе.

Он задался вопросом: почему грузинская оппозиция с начала военных действий на Украине стала русофобской, а не тогда, в 2008 году, когда речь шла о существовании Грузии как государства?

"Всем известно, что как раньше, так и сегодня агентура в Грузии в лице оппозиции действует по указанию внешних сил, так как их родина не Грузия, а "глубинное государство", - заявил Кобахидзе.