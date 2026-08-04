Внешнеторговый дефицит США в июне снизился на 5,6%, слабее прогноза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 5,6% относительно предыдущего месяца и составил $73,3 млрд, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

В мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,6 млрд, как и сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в июне снизился на $2,9 млрд (на 0,9%) и составил минимальные за четыре месяца $314,7 млрд. В том числе экспорт товаров уменьшился на $4 млрд и составил $206,9 млрд. Поставки за рубеж нефти сократились на $5,7 млрд, компьютеров - на $1,1 млрд.

Экспорт услуг вырос на $1,1 млрд - до $107,8 млрд.

Тем временем импорт сократился впервые с января - на $7,3 млрд (на 1,8%) - и составил $388 млрд. Закупки товаров снизились на $7,9 млрд - до $309 млрд, в том числе импорт компьютеров уменьшился на $3 млрд, фармацевтической продукции - на $1,9 млрд.

Прирост импорта услуг составил $0,6 млрд - до $79 млрд.

Дефицит в торговле товарами в июне уменьшился на $3,9 млрд - до $102,1 млрд, в то время как профицит в сфере услуг поднялся на $0,5 млрд и достиг $28,8 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Тайванем сократился на $4,5 млрд (до $14,9 млрд), с Южной Кореей - вырос на $3 млрд (до $7,4 млрд). В торговле со Швейцарией в июне был зафиксирован профицит в размере $2,9 млрд против дефицита в $2,3 млрд в предыдущий месяц.

В январе-июне общий размер внешнеторгового дефицита США составил $371,2 млрд против рекордных $560,5 млрд годом ранее. Экспорт вырос на 11,7%, импорт - на 0,4%.