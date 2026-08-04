Казахстан намерен создать в Алатау экосистему по производству "зеленого" авиатоплива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по проекту Green Kazakhstan, предусматривающему создание в городе Алатау интегрированной экосистемы по производству устойчивого авиационного топлива (SAF), сообщила пресс-служба правительства.

Документ подписали Alatau City Authority, министерства энергетики, сельского хозяйства и транспорта Казахстана, а также гонконгская компания Full Vision Capital по итогам встречи во вторник премьер-министра Олжаса Бектенова с основателем компании Питером Ли.

Меморандум предусматривает проработку создания полного производственного цикла выпуска устойчивого авиационного топлива - от выращивания сельскохозяйственного сырья до его переработки и производства готовой продукции. Кроме того, стороны изучат возможности внедрения решений в сфере интеллектуальной энергетики и никель-водородных систем накопления энергии для повышения надежности энергоснабжения и интеграции возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики, включая развитие производства экологически чистого авиационного топлива, интеллектуальных энергетических решений и современных систем накопления энергии. Особое внимание было уделено реализации первого пилотного проекта на территории города Алатау.

"Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау" предоставляет инвесторам правовую определенность, стабильные налоговые условия и режим "одного окна". Город Алатау может стать пилотной площадкой для локализации технологий и вашего девелоперского опыта. Правительство готово оказать необходимую поддержку", - заявил Бектенов, слова которого приводит пресс-служба.

Full Vision Capital является инвестиционно-инкубационной платформой, специализирующейся на проектах в сфере "зеленой" экономики, интеллектуальных энергетических решений и экологических технологий.

Город Алатау образован в январе 2024 года в Алматинской области. Для его развития принят конституционный закон о специальном правовом режиме, предусматривающий налоговые преференции, принцип "одного окна" для инвесторов и создание экспериментальной площадки для реализации инновационных и инвестиционных проектов. Власти позиционируют Алатау как будущий международный центр бизнеса, технологий, логистики и туризма.