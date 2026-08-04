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Солист группы "Ляпис Трубецкой" заочно приговорен в Белоруссии к четырем годам

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Солист белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден на 4 года за публичное оскорбление президента и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии во вторник.

В Генпрокуратуре пояснили, что обвиняемый в 2021-2022 годах умышленно разместил в интернете видеозаписи, содержащие негативную оценку президента Белоруссии. В марте 2022 года он изготовил и разместил видеозапись, в которой содержится негативная оценка сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, направленная на возбуждение и разжигание вражды и розни.

"Уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства, поскольку обвиняемый в 2020 году покинул территорию Белоруссии", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ляпис Трубецкой Сергей Михалок Белоруссия
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