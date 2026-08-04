ВМС США объявили о переводе подлодок Virginia нового поколения в класс ракетных

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС объявили о переквалификации запланированных к вводу в строй 19 атомных многоцелевых подводных лодок (SSN) типа Virginia серий Block V и Block VI в класс субмарин с управляемым ракетным оружием (guided missile submarines - SSGN).

Подлодки Virginia нового поколения, первая из которых должна поступить во флот в 2029 году, будет оснащена четырьмя модулями с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM), а также двумя торпедными аппаратами для запуска в общей сложности 42 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Эти субмарины должны сменить четыре атомные подводные лодки класса Ohio, каждая из которых способна нести 154 крылатые ракеты. Первая из них - USS Georgia в минувшую пятницу уже была выведена из состава флота. Три-четыре субмарины Virginia серий блок V и VI должны будут заменить каждый крейсер класса Ohio.

"Эта переклассификация является явным признанием возросшей боевой эффективности, которую VPM привносит в подводные боевые действия", - заявил директор программ подводных лодок ВМС США вице-адмирал Роб Гоше.

"Эти подводные лодки типа SSGN, оснащенные VPM, обеспечат ВМС сохранение доминирования в подводном пространстве на десятилетия вперед. Благодаря интеграции этой дополнительной полезной нагрузки мы сможем наращивать ударную мощь, чтобы обеспечить безопасность наших союзников, сдерживать агрессию, превосходить любого противника и предоставить командующим флотом невероятно универсальный, мощный инструмент", - добавил он.