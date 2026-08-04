В Абхазии ужесточат контроль за соблюдением закона об обороте оружия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Абхазии возобновляет рейды по контролю за ношением оружия в общественных местах, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Сотрудники МВД Абхазии приступили к проведению профилактических мероприятий в кафе и ресторанах и других общественных местах с целью выявления граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеющих при себе оружие", - говорится в сообщении.

По поручению министра внутренних дел Роберта Киута, рейдовые мероприятия по соблюдению законодательства об обороте оружия будут проводиться регулярно, заявил журналистам начальник Управления общественной безопасности МВД Лоу Инал-ипа.

По его словам, "оружие у нарушителей будет конфисковываться, они также будут лишаться права на хранение оружия".

МВД Абхазии напоминает, что "незаконное хранение, ношение и перевозка оружия влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством", добавили в пресс-службе.

30 декабря 2020 года парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об оружии", который вступил в силу с 1 марта 2021 года.

Парламентарии определили, что является гражданским оружием, и прописали способ получения разрешения на оружие. В соответствии с ним, граждане, которым исполнилось 18 лет, имели право на приобретение и регистрацию гладкоствольного оружия, то есть охотничьего оружия, и его хранение.

С 21 года разрешалось приобретение длинноствольного, нарезного оружия, то есть карабинов для охоты.

Граждане после достижения возраста 27 лет имели право на приобретение короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.

Оружие, согласно этому закону, запрещалось носить открыто, разрешалось только в кобуре. Его было запрещено носить на митингах, в общеобразовательных учреждениях, во время общественных мероприятий и на свадьбах.

В последние годы в Абхазии произошли ряд резонансных преступлений с использованием оружия, в связи с чем жители республики стали требовать от властей принятия ограничительных мер.

20 мая 2025 года парламент республики внес изменения в закон "Об оружии", в соответствии с которыми устанавливался полный запрет на ношение гражданскими лицами короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолетов и револьверов). Изменения также закрепляли право граждан Абхазии на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение.