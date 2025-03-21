В Абхазии решили запретить ношение пистолетов и револьверов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - И.о. президента Абхазии Бадра Гунба направил в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в сфере оборота оружия", сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о запрете на ношение гражданскими лицами огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолетов и револьверов).

Если законопроект будет принят, граждане смогут получать разрешение только на хранение пистолетов и револьверов, в том числе и взамен ранее выданного разрешения на ношение оружия.

Закон хотят изменить для предупреждения преступлений, которые могут совершать лица, пользующимися оружием на законных основаниях.

30 декабря 2020 года парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об оружии", который вступил в силу с 1 марта 2021 года.

Парламентарии определили тогда, что является гражданским оружием, и прописали способ получения разрешения на оружие. В соответствии с ним, граждане, которым исполнилось 18 лет имели право на приобретение и регистрацию гладкоствольного оружия, то есть охотничьего оружия. С 21 года разрешалось приобретение длинноствольного, нарезного оружия, то есть карабинов, для охоты. Граждане, после достижения ими возраста 27 лет имели право на приобретение короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.

Оружие запрещалось носить открыто, а можно только в кобуре. Его было запрещено носить на митингах, в общеобразовательных учреждениях, во время общественных мероприятий и на свадьбах.

В последние годы в Абхазии произошли ряд резонансных преступлений с использованием оружия, в связи с чем жители республики стали требовать от властей принятия ограничительных мер на ношение оружия гражданами республики.

Гунба был избран президентом Абхазии во втором туре выборов, состоявшихся 1 марта. Его инаугурация назначена на 2 апреля.