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Во Франции задержали более 400 поджигателей лесов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что с начала лета по подозрению в причастности к возникновению в стране природных пожаров задержаны 402 человека, среди которых 156 несовершеннолетних.

"На сегодняшний день сотрудники сил безопасности задержали 402 человека в связи с умышленными или непреднамеренными поджогами", - сказал он на пресс-конференции.

В миреПремьер Франции заявил, что лесные пожары в целом удалось взять под контрольЧитать подробнее

По данным МВД, с начала лета в стране зафиксировано 14 тыс. возгораний, пожарами выжжено 120 тыс. га.

В 16 департаментах действует "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с жарой. Согласно данным метеорологов, высокая температура во Франции продержится до пятницы.

В департаменте Вар уже две недели бушует пожар, над тушением которого работают 1 тыс. пожарных.

Франция
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