Премьер Франции заявил, что лесные пожары в целом удалось взять под контроль

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - НТЕРФАКС - Масштабные природные пожары, охватившие в июле юг Франции, в целом удалось взять под контроль, заявил в субботу вечером премьер-министр страны Себастьен Лекорню.

"В целом на сегодняшний день пожары в нашей стране под контролем", - приводит его слова газета Le Figaro.

Лекорню добавил, что власти примут дополнительные меры, если пожары вновь начнут быстро распространяться.

Говоря о департаменте Жиронда, в котором пожары были особенно опасными, премьер отметил, что ситуация стала "более стабильной".

Издание напоминает, что с начала года во Франции от пожаров пострадало 117 тыс. га леса.