В иранской армии пообещали не допустить сил США в Персидский и Оманский заливы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные не позволят американской стороне заходить в Персидский и Оманский заливы, проходить через Ормузский пролив, заявил в воскресенье главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами.

"Изгнание США было осуществлено. Им больше не позволяется заходить в Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив", - приводит агентство "Тасним" слова Хатами.

По его словам, "все должны знать, что американские ближневосточные базы никогда не смогут вернуться к прежнему состоянию". "Иран этого не позволит", - подчеркнул Хатами.

Главнокомандующий иранской армии добавил, что Ормузский пролив играет "важнейшую роль для прекращения военных действий". Он назвал его "дарованным Богом геополитическим активом иранской нации".