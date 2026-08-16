Поиск

В иранской армии пообещали не допустить сил США в Персидский и Оманский заливы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные не позволят американской стороне заходить в Персидский и Оманский заливы, проходить через Ормузский пролив, заявил в воскресенье главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами.

"Изгнание США было осуществлено. Им больше не позволяется заходить в Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив", - приводит агентство "Тасним" слова Хатами.

По его словам, "все должны знать, что американские ближневосточные базы никогда не смогут вернуться к прежнему состоянию". "Иран этого не позволит", - подчеркнул Хатами.

Главнокомандующий иранской армии добавил, что Ормузский пролив играет "важнейшую роль для прекращения военных действий". Он назвал его "дарованным Богом геополитическим активом иранской нации".

Оманский залив Персидский залив США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека погибли во время лесных пожаров близ Афин

Девять человек погибли в результате ливней в Японии

 Девять человек погибли в результате ливней в Японии

Крупный лесной пожар произошел в бельгийском заповеднике

 Крупный лесной пожар произошел в бельгийском заповеднике

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51

 Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51

В перевернувшемся автобусе в Венгрии погибли 12 человек

 В перевернувшемся автобусе в Венгрии погибли 12 человек

Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

 Американист Кошкин: в конфликте с Ираном американские избиратели исходят из цены на бензин

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 августа

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

 В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

 Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов