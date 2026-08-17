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Глава МИД Ганы благодарит Россию за поддержку усилий по возвращению культурного наследия Африки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Гана благодарна России за поддержку инициатив по возвращению африканского культурного наследия на континент, рассчитывает на участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите по реституции в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД Ганы Самуэль Окудзета Аблаква.

"В сентябре президент (Ганы Джон) Мохама проведет важный саммит по реституции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, на 81-й сессии. И мы надеемся, что министр Лавров присоединится к нам. Он уже подтвердил свое участие", - сказал министр.

По его словам, речь идет о саммите "по реституции, возвращению культурного наследия, которое имеет большое значение и которое сейчас находится во многих европейских странах, которые получают от этого деньги и отказываются возвращать их африканский континент".

"Россия согласилась работать с нами в том, что касается проведения этого важного саммита", - добавил глава МИД Ганы.

Как отметил Аблаква, Россия - надежный друг Африки, "в особенности в том, что касается исторических ошибок, которые были совершены против Африки, а также в том, что касается, последствий трансатлантической работорговли, дискриминации, сегрегации".

МИД Самуэль Окудзета Аблаква Сергей Лавров Африка Гана
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