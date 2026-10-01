Brent подорожала до $101,54 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нефть уверенно дорожает в четверг на информации о приостановке Китаем экспорта нефтепродуктов.

К 18:40 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,51 (3,58%) до $101,54 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,2 (2,43%), до $92,62 за баррель.

Китайские компании приостановили экспорт нефтепродуктов по всем направлениям, кроме Гонконга и Макао до дальнейшего уведомления, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника. Такое решение еще больше ограничит предложение на мировом топливном рынке, уже испытывающем дефицит из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты.

"Приостановка экспорта Китаем лишает рынок источника поставок, способного оперативно реагировать на спрос, в особенно сложный момент. Перебои на Ближнем Востоке уже сократили предложение нефтепродуктов, поэтому у импортеров остается все меньше альтернатив", - говорит сырьевой стратег WisdomTree Нитеш Шах.

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Германии и Франции задействовать экстренные запасы дизельного топлива, чтобы помочь снизить мировые цены на него, сообщают источники Reuters. В противном случае, по их словам, Вашингтон угрожает запретить экспорт дизельного топлива из США.