Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источник.

"Турция и ООН инициировали новые переговоры (...), чтобы обсудить идею прекращения огня в Черном море, чтобы попытаться скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, встречи запланированы на первую половину октября.

Он отметил, что посредниками выступают представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".

Согласно Bloomberg, в конце октября на "полях" ГА ООН состоялось заседание за закрытыми дверями, которое было нацелено на то, чтобы "дать старт дипломатической инициативе". В нем участвовали, в частности, представители Турции, США и европейские страны.