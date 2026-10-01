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Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг на основании закона о международных санкциях приняло решение о запрете транзита зерна из России и Белоруссии.

"Цель санкции правительства республики - оказать давление на Российскую Федерацию с целью прекращения военной агрессии путем сокращения возможностей получения дохода российскими предпринимателями и ограничения источников дохода, позволяющих финансировать военную деятельность", - говорится в пояснительной записке.

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"Учитывая поддержку Белоруссией деятельности России, оправдано введение аналогичных запретов и в отношении Белоруссиии", - считает правительство.

По его мнению, "Россия несёт исключительную ответственность за ситуацию с безопасностью в Чёрном море, которая серьёзно нарушила экспорт зерна как из Украины, так и из России через Чёрное и Азовское моря".

"Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море. Эстонское государство считает неприемлемым использование Россией наших портов для экспорта зерна", - отмечается в документе.

10 сентября МИД Эстонии заявил, что республика продолжит сотрудничество с Латвией и Литвой в поиске регионального или общеевропейского решения для прекращения транзита российского зерна. В среду в Риге глава МИД Эстонии Маргус Цахкна вел переговоры на эту тему с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичсом и министром иностранных дел Байбой Браже.

Эстония РФ Белоруссия
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