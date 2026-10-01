К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса"на борту

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Миссия Crew-13 с участием космонавта "Роскосмоса" Сергея Тетерятникова стартовала на американском многоразовом корабле Crew Dragon к Международной космической станции, прямую трансляцию ведет NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа миссии Crew-13, помимо Тетерятникова, входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

Корабль Crew Dragon должен будет примерно через восемь часов состыковаться с МКС. Это будет рекордно короткий по времени полет для американского корабля к станции. Стыковка планируется ориентировочно в 19:00 по американскому времени (2 октября в 01:00 по Москве).

В настоящее время на орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 и передачи дел должны будут 5 октября на американском корабле Crew Dragon вернуться на Землю.