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СНБ Армении заявило, что азербайджанский военный пересек границу и ранил человека

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащий ВС Азербайджана проник на территорию Армении, заявили в Службе национальной безопасности Армении.

"29 сентября Служба государственной безопасности Азербайджана проинформировала Службу национальной безопасности Армении о том, что военнослужащий одного из азербайджанских воинских частей покинул место службы при неизвестных обстоятельствах. Не исключалось, что он мог незаконно пересечь границу Республики Армения. После этого компетентные органы Армении и Азербайджана провели соответствующие поисковые операции", - заявили в пресс-службе СНБ Армении.

Там отметили, что 1 октября в оперативный центр управления МВД поступило сообщение о том, что в селе Шаки Сюникской области на юге Армении гражданин получил огнестрельное ранение в ногу.

"На место происшествия выехали оперативные группы. Были предприняты срочные меры для выяснения всех обстоятельств инцидента. Выяснилось, что преступление совершил азербайджанский военнослужащий, который был задержан. Подробности инцидента также представлены азербайджанской стороне. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по данному инциденту", - заявили в СНБ.

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СНБ Армении заявило, что азербайджанский военный пересек границу и ранил человека

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