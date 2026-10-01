Великобритания включила в санкционный список три российских арктических СПГ-газовоза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции в отношении российского арктического СПГ-газовоза "Алексей Косыгин".

Согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, под санкции также подпали СПГ-газовозы "Константин Посьет" и Петр Столыпин".

Это первые газовозы, построенные в России для проекта "Арктик СПГ-2". Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает свыше 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа (СПГ) и оборудован тремя винто-рулевыми колонками. Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.