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"Аль-Арабийя" узнала, что Иран и США договорились продлить перемирие

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Иран и США согласились продлить 60-дневное перемирие, предусмотренное меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" передавал, что не наблюдается признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить меморандум о взаимопонимании, призванный способствовать прекращению боевых действий между США и Ираном, который истекает в понедельник.

"Мы пока не приняли решения о возобновлении переговоров с США", - сообщал в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Аль-Джазира" напоминает, что соглашение, подписанное 17 июня президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом, последовало за переговорами при посредничестве Пакистана. Оно должно было положить конец более чем трехмесячной войне, унесшей тысячи жизней и парализовавшей коммерческую деятельность в Персидском заливе, особенно экспорт нефти и газа.

В меморандуме говорилось, что Иран и США заявляют "о немедленном прекращении военных действий" и что "полное прекращение боевых действий на всех фронтах подтвердит окончательное соглашение".

В документе отмечалось, что окончательное соглашение должно быть одобрено Советом Безопасности ООН и достигнуто максимум спустя 60 дней, при том, что этот срок может быть продлен по взаимному согласию.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник заявил, что меморандум больше не действует из-за нарушений со стороны Вашингтона.

"США нарушали меморандум о взаимопонимании с самого начала", - цитирует агентство "Мехр" высказывания Багаи на брифинге.

По словам дипломата, в тексте меморандума о взаимопонимании "не было положения, устанавливающего 60-дневный срок". Он пояснил, что документ лишь предусматривал переговоры по ядерной теме в течение 60 дней.

"Мы вообще не начинали никаких переговоров, а США нарушали договоренность с самого начала; следовательно, вопрос о 60 днях не имеет отношения к делу", - отметил Багаи.

Он подчеркнул, что Иран будет принимать решения исходя из своих национальных интересов и оценок, а не под принуждением какого-либо срока.

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