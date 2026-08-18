Поиск

РФ за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта рыбы в Китай в 1,5 раза до $2,4 млрд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле 2026 года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на сумму более $2,4 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 14% до 844 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани во вторник.

"По итогам семи месяцев показана рекордная динамика экспорта рыбы и морепродуктов в Китай как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Ранее максимум в весе и деньгах за этот же период был зафиксирован в 2025 году", - сказал он.

Наибольшая экспортная выручка получена от поставок мороженой рыбы (более $1,4 млрд), ракообразных (около $776 млн), рыбной муки (более $152 млн), рыбного филе (около $58 млн), моллюсков (более $19 млн).

По словам Ильюшина, наибольший абсолютный прирост экспортной выручки продемонстрировали поставки мороженой рыбы, увеличившиеся на $635 млн, ракообразных - на $143 млн, рыбной муки - на $55 млн.

Как сообщил Ильюшин в своем выступлении на форуме, рыба и морепродукты стали основой российского агропродовольственного экспорта в Китай в 2025 году. Поставки этой продукции достигли почти $3 млрд при общем экспорте продукции АПК в $7,7 млрд. На мороженую рыбу пришлось 49% российского рыбного экспорта в стоимостном выражении, на ракообразных - 41%.

Агроэкспорт Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

 Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

Сеул добивается от США передачи оперативного контроля над ВС Кореи в случае войны

Президент Колумбии оценил затраты на восстановление страны в $9,5 млрд

 Президент Колумбии оценил затраты на восстановление страны в $9,5 млрд

Посол Японии покинул МИД России

 Посол Японии покинул МИД России

Правительственные силы Йемена провели за сутки 133 операции против хуситов

 Правительственные силы Йемена провели за сутки 133 операции против хуситов

Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 18 августа

В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

 В Сенате США намерены внести резолюцию, запрещающую удары по Оману без одобрения Конгресса

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

 Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11241 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3526 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов