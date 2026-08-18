РФ за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта рыбы в Китай в 1,5 раза до $2,4 млрд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле 2026 года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на сумму более $2,4 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 14% до 844 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин в кулуарах международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани во вторник.

"По итогам семи месяцев показана рекордная динамика экспорта рыбы и морепродуктов в Китай как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Ранее максимум в весе и деньгах за этот же период был зафиксирован в 2025 году", - сказал он.

Наибольшая экспортная выручка получена от поставок мороженой рыбы (более $1,4 млрд), ракообразных (около $776 млн), рыбной муки (более $152 млн), рыбного филе (около $58 млн), моллюсков (более $19 млн).

По словам Ильюшина, наибольший абсолютный прирост экспортной выручки продемонстрировали поставки мороженой рыбы, увеличившиеся на $635 млн, ракообразных - на $143 млн, рыбной муки - на $55 млн.

Как сообщил Ильюшин в своем выступлении на форуме, рыба и морепродукты стали основой российского агропродовольственного экспорта в Китай в 2025 году. Поставки этой продукции достигли почти $3 млрд при общем экспорте продукции АПК в $7,7 млрд. На мороженую рыбу пришлось 49% российского рыбного экспорта в стоимостном выражении, на ракообразных - 41%.