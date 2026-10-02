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В сентябре через Ормузский пролив провезли СПГ больше, чем за любой другой месяц после февраля

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объемы сжиженного природного газа (СПГ), которые удалось в сентябре вывезти через Ормузский пролив, превысили показатели за каждый из предыдущих месяцев после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года, сообщает "Аль-Арабийя".

Аналитическая компания Kpler сообщила, что в сентябре из Ормузского пролива вышло 21 судно с грузом СПГ, тогда как в июне их было 15. По информации S&P Global Energy, пролив миновали 19 судов с СПГ - больше, чем за июнь с 15 судами. В этом подразделении компании S&P Global отметили, что перевозки СПГ увеличились во второй половине сентября, и если тенденция сохранится в октябре, месячный объем перевозок достигнет 25% от уровня до начала конфликта.

Также, отмечает "Аль-Арабийя", за эту неделю стало известно о прохождении пролива тремя связанными с Катаром СПГ-танкерами. Судно Al Kharaitiyat последний раз подавала сигналы 22 - 23 сентября в Ормузском проливе, а затем снова стало их передавать 29 - 30 сентября у западного побережья Индии. Сейчас оно двигается к Шри-Ланке.

Другой СПГ-танкер Al Gharrafa, замеченный до этого 23 - 24 сентября в проливе, снова стал передавать информацию 30 сентября к западу от Индии. Еще один СПГ-танкер Milaha Qatar, подававший сигналы в проливе 17 - 21 сентября, тоже включил транспондеры 30 сентября у Индии. Сейчас он разгружает СПГ в порту Хазира у города Сурата на западе Индии.

"Аль-Арабийя" отмечает, что теперь многие суда, идущие через Ормузский пролив, отключают автоматическую систему идентификации с целью избежать обнаружения. До начала конфликта через пролив проходило 20% мировых поставок нефти и СПГ, напоминает телеканал.

Хроника 28 февраля – 02 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Kpler Иран СПГ США Ормузский пролив Milaha Qatar S&P Global Energy
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