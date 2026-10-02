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Лукашенко поблагодарил Трампа за открытую политику

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что тот до предела обнажил политику Запада. Об этом сообщает "БелТА".

"Несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа (утром - одно, вечером - другое), я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США. Вот как есть", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент отметил открытость Трампа в обозначении интересов США, таких как нефть в Венесуэле, безопасность на Кубе и интересы в Гренландии. При этом ни России, ни Китаю, никому другому не должно быть это интересно, помимо США, как то провозглашает Трамп, заявил Лукашенко.

"Он (Трамп - ИФ) не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, и прежде всего США. Исходя из этого вы, видя их политику, делайте для себя выводы", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко поблагодарил Трампа за открытую политику

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