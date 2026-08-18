Премьер Армении высказался за расширение связей с США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с членом Палаты представителей США Абрахамом Хамаде, в ходе которой заявил о важности последовательного развития двусторонних отношений.

Как сообщила пресс-служба правительства, он отметил, что в последнее время они носят динамичный характер.

"Никол Пашинян подчеркнул необходимость последовательного продвижения насыщенной повестки двустороннего взаимодействия, выразив уверенность, что связи Республика Армения - США продолжат расширяться как в политической, так и в экономической и технологической сферах", - заявили в правительстве.

По сообщению правительства, Хамаде отметил важность развития диалога также и в парламентском формате.

"Он коснулся темы установления мира между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул личную роль и последовательность в этом премьер-министра Пашиняна. Собеседники обменялись мнениями по региональным процессам, а также вопросам, касающимся хода реализации проекта TRIPP", - сообщили в правительстве.