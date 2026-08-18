В Казахстане бывшая главред издания "Орда" получила восемь лет с отсрочкой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Алма-Ате Бостандыкский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному редактору информационного портала "Орда" Гульнар Бажкеновой.

Она признана виновной в незаконном предпринимательстве, растрате вверенного имущества и распространении ложной информации. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отсрочкой наказания в два года. Ее также лишили права заниматься журналистской, публичной деятельностью сроком на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.