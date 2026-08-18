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Международный уголовный суд раскритиковал США за введение санкций

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Международном уголовном суде (МУС) во вторник заявили, что введенные США санкции в отношении представителей МУС подрывают международный правовой порядок, сообщают европейские СМИ.

"Когда судебным деятелям угрожают за то, что они соблюдают закон, в опасности оказывается сам правовой порядок", - указали в МУС.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении председателя МУС Томоко Аканэ. Кроме того, ограничения введены против прокурора Абдулая Сея.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что данные меры применены "в рамках нашей миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

В июле 2026 года Рубио в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, написал, что американская администрация "ликвидирует МУС - шаг за шагом, если необходимо". В опубликованной отдельно видеозаписи Рубио назвал МУС "радикальной" организацией, в которой работают "никем не избранные глобалистские бюрократы". Он отметил, что "прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против нашей страны - не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права".

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, ему подсудны лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

МУС США санкции
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