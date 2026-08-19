Поиск

Нетаньяху приветствовал введение санкций США в отношении сотрудников МУС

Нидерланды заявили о неодобрении действий Вашингтона

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей поддержке введенных США санкций в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС), глава МИД Нидерландов Том Берендсен выступил "против".

В миреМеждународный уголовный суд раскритиковал США за введение санкцийЧитать подробнее

"МУС превратился в псевдосуд, который прикрывает злоупотребление властью языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия", - написал Нетаньяху в соцсети X.

Он заявил, что приветствует "решительные усилия" американского госсекретаря Марко Рубио в борьбе "с неправомерными действиями МУС" и что "он ясно дал понять: коррумпированные чиновники, возглавляющие МУС, понесут наказание".

Тем временем глава МИД Нидерландов Том Берендсен осудил введение санкций США.

"Нидерланды не одобряют последние санкции против должностных лиц и сотрудников МУС. Международные суды и трибуналы должны иметь возможность свободно выполнять свои мандаты", - написал он в соцсети X.

Министр добавил, что Нидерланды "выражают полную поддержку" МУС и его сотрудникам.

Он также пригласил председателя МУС Томоко Аканэ обсудить возможные меры поддержки со стороны правительства Нидерландов.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении Аканэ. Кроме того, ограничения введены против прокурора Абдулая Сея.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что данные меры применены "в рамках нашей миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, ему подсудны лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

Израиль Биньямин Нетаньяху МУС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 19 августа

Сроки проведения учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield сократят

Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

 Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

 Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

 Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

РФ и Мьянма обсудили поставки СПГ, в том числе транзитом в соседние государства

Brent подорожала до $91,2 за баррель

Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП

Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

 Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

 Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11246 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов