Японист РАН: Токио "наказывает" Россию за Украину, но в уме держит Китай

Валерий Кистанов о глубинных причинах обострения российско-японских отношений и их перспективах

Владимир Путин в аэропорту Курильска. Справа - губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почему на визит Владимира Путина на Сахалин и Курилы отреагировал не только МИД Японии, но и премьер-министр страны, чем объясняется жесткая позиция Токио по украинскому конфликту и какую роль в этом играет китайский фактор - об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

- Валерий Олегович, как бы вы оценили ситуацию вокруг визита президента Владимира Путина на Дальний Восток, насколько ожидаемой была реакция японской стороны?

- Визит, конечно, преследовал несколько целей. Когда Путин был в Южно-Сахалинске, речь шла в целом о безопасности на наших дальневосточных рубежах и необходимости ее укрепления. О том, что нужно развивать Дальний Восток, инфраструктуру. В то же время визит на Итуруп оказался в центре внимания Японии и вызвал такую неадекватную, чрезмерно эмоциональную реакцию.

В общем-то все визиты российских официальных деятелей на Южные Курильские острова, которые Япония считает своими северными территориями, вызывают неизменно такую негативную реакцию. Это уже стандартный подход: Япония заявляет протест и в очередной раз подтверждает свои права на эти территории.

А визиты высших руководителей РФ вызывают особое неприятие, поскольку в Японии считают, что они носят явно демонстрационный характер. Там уверены, что Россия демонстративно игнорирует всю японскую аргументацию по поводу обоснования ее прав на эти острова. И это для них такой знак и сигнал. Иными словами, реакция японцев вполне ожидаема.

- Позвольте, но Путин не первый глава государства, который посетил один из южнокурильских островов. Чем эта поездка отличается от визита на Кунашир в 2010 г. тогдашнего президента Дмитрия Медведева?

- И тогда, и теперь с нашей стороны был некий месседж о том, что мы считаем острова нашей законной территорией. Южные Курилы по итогам Второй мировой войны перешли к Советскому Союзу. И Россия, как правопреемница СССР, владеет этими островами на законных основаниях. А чем выше уровень государственного деятеля, который посещает Курилы, тем сильнее этот сигнал.

Что касается посещения тогдашнего президента России Медведева острова Кунашир, то это было впервые за всю историю российско-японских отношений, включая царский, советский и постсоветский периоды. Поэтому тот визит вызвал особо негативную реакцию, можно сказать, чрезмерно эмоциональную. Япония обрушила на Россию массу критики, был отозван их посол из Москвы, активизировались ультраправые деятели тогда, перед российским посольством разорвали российский флаг, послали по почте пулю в посольство России.

- То есть можно сказать, что на в этот раз реакция японцев была не такой уж и резкой по сравнению с 2010 годом?

- Во всяком случае, пока посла не отзывают, российские флаги не сжигают, пулю не присылают. Но заявления, конечно, довольно резкие, особенно со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Она кстати довольно жесткая женщина, считается такой японской "железной леди", особенно по части внешней политики, оборонной сферы.

И если поначалу, насколько я могу судить, в Японии речь шла о протесте по поводу визита Путина на Итуруп на уровне МИДа, то Такаити решила сделать это самостоятельно. И она сделала очень резкое заявление.

- Почему же все-таки так сильно испортились российско-японские отношения? Ведь вопрос "северных территорий" стоит уже десятки лет.

- В первую очередь это связано со специальной военной операцией России на Украине. Япония очень активно включилась в санкционную политику коллективного Запада в отношении России. Стала всячески помогать Украине материально, финансово и даже поставками некоторых видов нелетальных вооружений. Россия соответственно объявила Японию недружественной страной, прекратила поставки, также ввела ряд ответных мер.

А главное РФ прекратила переговоры о мирном договоре, о совместном освоении этих островов. Даже безвизовый обмен прекратила. В общем, фактически отношения были отброшены на самый низкий уровень за весь послевоенный период из-за действий Японии.

- Вы полагаете, что если бы внешняя политика Японии была менее враждебной к России, то, может быть, Путин и не совершил бы этот визит?

- Вполне допускаю. Это очень логичный вывод.

- В таком случае, каковы перспективы отношений РФ и Японии: они могут улучшиться или пока у власти "железная леди", не на что рассчитывать?

- Конечно, Такаити заняла очень жесткую позицию. Она этот курс давления на Россию и помощь Украине согласовывает с коллективным Западом - и с НАТО, и с Евросоюзом, и с "Большой семеркой". Она не только продолжила этот курс, но и усилила его.

Взять хотя бы тот факт, что, только возглавив правительство осенью прошлого года, она тут же по удаленной связи поучаствовала в саммите так называемой "коалиции желающих". Как известно, эта "коалиция" среди прочего обсуждает вопрос отправки "желающими" своих миротворцев на Украину. Я не думаю, что Такаити собирается направлять на Украину какие-то подразделения своих Сил самообороны в качестве миротворцев, потому что японское общество этого не приняло бы просто. Но сам факт участия Такаити в упомянутом саммите следует рассматривать как чёткую заявку на то, что она в отношении России продолжит жесткий курс своих предшественников на посту премьер-министра.

Она, конечно, тоже не вечна, может год-два просидеть в кресле премьера. Может, неудачи в социально-экономической сфере заставят ее уйти в отставку досрочно, как это было со многими ее предшественниками. Да и со здоровьем у нее не все в порядке. Как говорится, поживем – увидим.

- А при каких еще условиях может появиться возможность какого-то смягчения или даже потепления российско-японских отношений?

- Нет, у меня таких оптимистических настроений нет. Думаю, что пока не завершится специальная военная операция на Украине, Япония не изменит своего антироссийского курса.

- А в чем ее интерес? Какое ей дело до далекой Украины? Япония же получала большие выгоды от сотрудничества, в первую очередь экономического и торгового, с Россией.

- Во-первых, она и сейчас продолжает получать их. Несмотря на все свои санкции, Япония сохранила участие в сахалинских проектах, Сахалин-1, Сахалин-2, откуда она получает и нефть, и газ сжиженный. А главное, СПГ от Сахалина-2, и это 10% японского импорта всего газа, а она 100% СПГ импортирует. Если Япония откажется от российского СПГ, то это будет удар по японской энергетике, экономике. И будет резкий всплеск потребительских цен, а это приведет к серьезному недовольству населения и падению рейтинга Такаити.

А какой интерес и почему – тут надо говорить о том, что Япония в связи с СВО выдвинула и продвигает тезис о неделимости безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов. И тут японцы говорят так, во всяком случае эксперты, да и политики тоже: надо примерно наказать Россию за Украину, чтобы Китаю было неповадно нападать на Тайвань и пытаться силой его присоединить к себе.

- То есть "наказываем" Россию, а держим в уме Китай?

- Совершенно верно. Тот же Фумио Кисида, экс-премьер-министр, в свое время бросил фразу: сегодняшняя Украина завтра может стать Восточной Азией.

- Намек на бывшие китайские острова Сенкаку?

- Да, в том числе. В Токио опасаются, что Китай, глядя на пример России, может не только попытаться силой присоединить к себе Тайвань, что нанесет сильнейший удар по японским ключевым интересам в сфере безопасности и экономики, но и вернуть острова Сенкаку (перешли к Японии по итогам Второй мировой войны – ред.). На них КНР очень сильно претендует -посылает туда свои военные самолеты, корабли и прочее. Так что, все не просто!

- Спасибо.