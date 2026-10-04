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Йеменские хуситы атаковали крупный НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов с применение баллистических ракет и беспилотников по крупному нефтяному объекту компании Aramco в Саудовской Аравии, который расположен недалеко от столицы королевства Эр-Риада, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, заявление последовало после того, как в субботу над нефтеперерабатывающим заводом компании Aramco поднялись огромное пламя и густые столбы дыма, а пожарные приступили к тушению возгорания.

Власти Саудовской Аравии и представители компания Aramco пока не сделали официальных заявлений о причинах пожара.

Военный представитель хуситов генерал Яхья Сари написал в соцсети X, что атаки вызвали пожары на намеченных объектах и стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по контролируемым группировкой территориям Йемена, включая столицу Сану.

По его утверждению, за последние сутки по территориям, удерживаемым хуситами, Саудовская Аравия нанесла около 60 авиаударов.

Саудовская Аравия Йемен хуситы
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