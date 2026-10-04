Йеменские хуситы атаковали крупный НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов с применение баллистических ракет и беспилотников по крупному нефтяному объекту компании Aramco в Саудовской Аравии, который расположен недалеко от столицы королевства Эр-Риада, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, заявление последовало после того, как в субботу над нефтеперерабатывающим заводом компании Aramco поднялись огромное пламя и густые столбы дыма, а пожарные приступили к тушению возгорания.

Власти Саудовской Аравии и представители компания Aramco пока не сделали официальных заявлений о причинах пожара.

Военный представитель хуситов генерал Яхья Сари написал в соцсети X, что атаки вызвали пожары на намеченных объектах и стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по контролируемым группировкой территориям Йемена, включая столицу Сану.

По его утверждению, за последние сутки по территориям, удерживаемым хуситами, Саудовская Аравия нанесла около 60 авиаударов.