Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Йеменские хуситы атаковали крупный НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии. Завод расположен в окрестностях столицы королевства.

- Взрыв произошел на нефтяном танкере в Ормузском проливе. Судно шло с нарушением установленных иранскими властями правил.

- В Бразилии начались президентские выборы. Предварительно, Лула да Силва опережает по популярности Жаира Болсонару.

- Шесть мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Белгород. Загорелась одна квартира в многоквартирном доме.

- Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 41 матча. Игра с Чехией закончилась со счетом 3:1.

- Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче. Матч завершился со счетом 6:0.