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В Колумбии после землетрясения объявлен режим ЧП в экономической сфере

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья в среду объявил чрезвычайное положение в экономической, социальной и экологической сферах после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа в центральной и западной частях страны.

"Режим чрезвычайного положения в экономике сроком на 30 дней объявлен в 15 департаментах с целью урегулирования кризиса и предотвращения распространения последствий катастрофы", - говорится в сообщении Административного управления президента.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 314 человек, около 4,5 тыс. человек пострадали, 262 человека числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие затронуло 15 департаментов. Значителен и материальный ущерб: разрушено более 30,6 тыс. домов, повреждено около 137 тыс., обрушилось 302 здания, а более 5,8 тыс. объектов недвижимости получили структурные повреждения.

Ранее де ла Эсприэлья заявлял, что для восстановления Колумбии после разрушительного землетрясения необходимо около $10 млрд.

Колумбия
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