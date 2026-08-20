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В Сеуле сообщили о пусках ракет с территории КНДР в сторону Японского моря

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета, характеристики которой пока неизвестны, выпущена в четверг с территории КНДР в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) южнокорейской армии.

Позже в ОКНШ заявили, что зафиксировали пуски десятка ракет малой дальности.

Никакие дополнительные данные пока не приводятся.

Агентство отмечает, что пуски ракет произошли в то время, как в Южной Корее проходят совместные военные учения c США.

КНДР США Японское море Южная Корея
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