В Сеуле сообщили о пусках ракет с территории КНДР в сторону Японского моря

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета, характеристики которой пока неизвестны, выпущена в четверг с территории КНДР в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) южнокорейской армии.

Позже в ОКНШ заявили, что зафиксировали пуски десятка ракет малой дальности.

Никакие дополнительные данные пока не приводятся.

Агентство отмечает, что пуски ракет произошли в то время, как в Южной Корее проходят совместные военные учения c США.