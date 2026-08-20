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Пашинян расценил как дружеский жест заявление глав стран ЕАЭС о референдуме в Армении по вступлению в ЕС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает дружественным жестом совместное заявление лидеров четырех стран ЕАЭС о необходимости проведения в Армении референдума по вопросу выбора между пребыванием в объединении и вступлением в ЕС.

"В заявлении лидеров четырех стран ЕАЭС зафиксировано, что они поддерживают идею проведения референдума. Сама идея проведения референдума на самом деле принадлежала нам. Мы считали, что на определенном этапе должен состояться референдум", - сказал Пашинян на брифинге.

"Я воспринял это заявление не как требование, а как дружеский жест. Люди заявили, что разделяют эту позицию и не сопротивляются повестке Армении по углублению отношений и членстве в ЕС", - добавил армянский премьер.

По его словам, сбалансированная внешняя политика Армении выражается в том, что "Армения является членом ЕАЭС и на повестке стоит вопрос развития отношений со странами - членами союза, при этом мы установили стратегические отношения с США, Грузией, Китаем, Францией, Нидерландами и Казахстаном".

Армения Никол Пашинян ЕАЭС ЕС
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