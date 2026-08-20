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Специалисты МЧС РФ приступили к тушению природных пожаров в Сербии

Специалисты МЧС РФ приступили к тушению природных пожаров в Сербии
Спецборта МЧС РФ, прибывший в Сербию для участия в тушении природных пожаров
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ со специалистами на борту начал тушить природный пожар в Сербии, охвативший более 3,5 тыс. га заповедника Делиблатска-Пешчара, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Сегодня самолет Ил-76 МЧС РФ осуществил первый сброс 42 тонн воды в районе заповедника Делиблатска-Пешчара. Этот участок, расположенный в 180 км от города Ниш на северо-востоке страны, является центром пожаров, огнем охвачено свыше 3,5 тыс. га. Тушение пожара осложняется аномально высокой температурой и сильным ветром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь перекинулся на территорию охотничьего хозяйства Драгичев-хат.

"Из-за обмеления реки Дунай возникла острая нехватка воды. Применяемая авиационная техника позволяет эффективно воздействовать на активные кромки пожара и сдерживать распространение огня", - добавили в министерстве.

По данным МЧС, в Сербии для ликвидации пожара также задействованы два вертолета Ка-32, приобретенные у РФ.

В среду в министерстве сообщили об отправке в республику самолета Ил-76 с экипажем и оперативной группой МЧС РФ для тушения природных пожаров. Мероприятие организовано по поручению президента Владимира Путина.

Самолет Ил-76 укомплектован специализированным оборудованием, включая водосливные устройства, что обеспечивает высокую эффективность при тушении крупных возгораний.

17 августа вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в заповеднике Делиблатска-Пешчара (Делиблатские пески) на северо-востоке страны возник пожар на площади 3,5 тыс. га.

В минувший вторник в экстренные службы Сербии поступило более 40 сообщений о задымлении и запахе гари в разных районах страны.

МЧС РФ Сербия
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