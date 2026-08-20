Самолет МЧС России прибыл в Сербию для тушения природных пожаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Борт Ил-76, отправленный МЧС России в Сербию для тушения лесных пожаров, прибыл в город Ниш, сообщила пресс-служба министерства вечером в среду.

"Ил-76 МЧС РФ прибыл в город Ниш Республики Сербия для оказания помощи в тушении природных пожаров. Самолет совершил посадку в аэропорту имени Константина Великого", - говорится в сообщении.

Накануне в министерстве сообщили об отправке в Сербию самолета Ил-76 с экипажем и оперативной группой МЧС РФ для тушения природных пожаров. Мероприятие организовано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самолет Ил-76 укомплектован специализированным оборудованием, включая водосливные устройства, что обеспечивает высокую эффективность при тушении крупных возгораний.

17 августа вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в заповеднике Делиблатска-Пешчара (Делиблатские пески) на северо-востоке страны возник пожар на площади 3,5 тыс. га.

В минувший вторник в экстренные службы Сербии поступило более 40 сообщений о задымлении и запахе гари в разных районах страны.