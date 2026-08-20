Опрос показал, что потребление алкоголя в США держится на историческом минимуме

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доля американцев, периодически употребляющих алкоголь, не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 54%, свидетельствуют результаты опроса известной компании Gallup, занимающейся изучением общественного мнения.

Это минимум за всю историю проведения подобных опросов с 1939 года.

Алкогольная отрасль пострадала от устойчивого снижения уровня потребления спиртных напитков после пандемии, а также повышения осведомленности о негативном влиянии алкоголя на здоровье, что отпугнуло некоторых потребителей, отмечает агентство Bloomberg. Растущая популярность альтернатив, таких как напитки с добавлением тетрагидроканнабинола (химическое соединение, содержащееся в марихуане), и снижение потребителями необязательных расходов из-за сокращения семейных бюджетов также привели к уменьшению затрат на алкоголь.

Снижение уровня потребления алкоголя привело к падению продаж и обвалу котировок акций в последние годы для таких компаний, как Brown-Forman Corp., Molson Coors Beverage Co. и Boston Beer Co.

В период с 1997 года по 2023 год доля респондентов в США, утвердительно отвечавших на вопрос об употреблении ими алкогольных напитков, держалась выше 60%. В том числе в 2023 году 62% американцев заявляли, что употребляют алкоголь время от времени. При этом отрицательный ответ означает полный отказ от употребления алкоголя.

Предыдущий минимум фиксировался в 1958 году на уровне 55%, а максимум наблюдался в 1974-81 годах на уровне 68-71%.

Все больше американцев признают, что употребление алкоголя приводит к ухудшению здоровья, показало также исследование. В этом году 51% респондентов сказали, что спиртное вредно для здоровья. До 2020 года этот показатель оставался ниже 30%.

В телефонном опросе Gallup, проходившем с 1 по 19 июля, приняло участие около 1,2 тыс. человек старше 18 лет.