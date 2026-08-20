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Финская компания Innokas собралась производить дроны, в том числе для Украины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Финская компания Innokas подписала с украинским производителем дронов Airlogix протокол о намерении создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников, сообщают местные СМИ.

"Соглашение заключено в рамках инициативы Build with Ukraine. Его цель - увеличить производственные мощности европейских стран для поставок беспилотных систем для нужд украинской армии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дроны, которые будут производить в Финляндии, основаны на беспилотных системах, разработанных украинской компанией.

"Мы рассматриваем это партнёрство прежде всего как практический вклад в поддержку Украины. Наша задача - помочь расширить производство беспилотных летающих систем в Финляндии и увеличить объём техники, поставляемой Украине", - приводятся в сообщении слова генерального директора Innokas Янне Костамо.

Представители компаний подписали протокол о намерениях на этой неделе на выставке оборонной промышленности в Дании.

Финляндия Innokas Украина
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