В ЕС оставляют за Украиной право решать, когда ей проводить выборы

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз готов поддерживать возможный избирательный процесс на Украине, но не ему судить, когда проводить выборы в этой стране, заявила на брифинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Что касается выборов, то Украина сама решает, когда их проводить, в полном соответствии со своими правовыми рамками, и ЕС готов поддержать Украину на протяжении всего избирательного процесса, включая соблюдение соответствующих демократических стандартов и требований", - сказала Хиппер, комментируя видеообращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова от 18 августа, в котором он призвал провести выборы во время продолжающихся боевых действий.

В ответ на дополнительный вопрос на ту же тему Хиппер повторила: "Не нам об этом высказываться. Существуют конституционные рамки, и решать самой Украине, если она решит так поступить".