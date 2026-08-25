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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хоккайдо (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зарегистрированного в 12:07 по московскому времени во вторник землетрясения находился в 233 км восточнее города Кусиро на Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 96,9 км.

Япония Хоккайдо Тихий океан
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