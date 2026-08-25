Трамп заявил, что думает над переименованием Онтарио в озеро Америка

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает идею переименования озера Онтарио, расположенного на границе между одноименной провинцией Канады и американским штатом Нью-Йорк, в озеро Америка, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"США размышляют над переименованием озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не собираемся вести дела с Онтарио", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Отношения США и Канады ухудшились ранее в августе после того, как стороны не смогли добиться новых торговых договоренностей. В субботу в силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров, включая пиво и сыр, на $20 млрд.

Трамп уже не в первый раз высказывает идеи об изменении географических названий, причем в ряде случаев он не стал ограничиваться рассуждениями. Так, в 2025 году он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив и переименовании горы Денали в штате Аляска в гору Мак-Кинли в честь Уильяма Мак-Кинли, занимавшего пост президента США в 1897-1901 гг.