В РФ сообщили о поражении позиции для запуска крылатой ракеты "Фламинго" в Харьковской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по местам подготовки и запуска украинской крылатой ракеты большой дальности "Фламинго" в районе села Федоровка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Поражение нанесено расчетами ОТРК "Искандер-М" двумя ракетами, а также семью БПЛА "Герань-4 Сикер". Цель поражена, наблюдается объемное горение разлива топлива на площади около 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении министерства обороны.