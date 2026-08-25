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Ватикан заявил о готовности помочь России и Украине в мирном урегулировании

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ватикан готов предоставить свои услуги для содействия миру в ситуации вокруг Украины, заявил во вторник секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер.

"Необходимо использовать все инструменты в нашем инструментарии, чтобы предоставить место для диалога и внимательно слушать и поддерживать участников гуманитарных инициатив. Мы также готовы предоставить наши добрые услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее. Это мое искреннее пожелание народу Российской Федерации", - сказал Галлахер на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он также подчеркнул, что в ходе переговоров были найдены точки соприкосновения, а Ватикан и Россия настроены сохранить открытыми каналы общения.

Ранее, как сообщил Лавров, российская сторона проинформировала главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации.

Он также выразил благодарность Ватикану за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины. "Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин. Выразили, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине", - заявил Лавров по итогам встречи с Галлахером.

МИД РФ Украина Сергей Лавров Ватикан Пол Ричард Галлахер
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