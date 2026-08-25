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МИД Венгрии подал жалобу по делу о закупках правительством Орбана аппаратов ИВЛ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Представители МИД Венгрии подали жалобу в прокуратуру в связи с предполагаемым мошенничеством со стороны предыдущего правительства страны при закупках аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на главу венгерского внешнеполитического ведомства Аниту Орбан.

Она заявила, что результаты внутреннего расследования "привели к возникновению подозрений в нарушении фидуциарных обязанностей, повлекшем особо крупный финансовый ущерб, а также в совершении иных уголовных преступлений".

Глава МИД не стала вдаваться в подробности обвинений, но отметила, что в ходе расследования были изучены десятки тысяч документов, некоторые из которых были "восстановлены с помощью цифровых инструментов после попыток удалить их".

Агентство напоминает, что правительство предыдущего премьера Венгрии Виктора Орбана в период с марта по апрель 2020 года закупила у Китая аппараты ИВЛ стоимостью около $965 млн.

По мнению нынешних властей, предыдущее правительство по завышенным ценам приобрело значительно больше оборудования, чем требовалось. Кроме того, в заявлении главы МИД Венгрии говорится, что часть из приобретенных тогда аппаратов была с дефектами.

Китай Венгрия Виктор Орбан
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