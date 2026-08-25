ЕК не получала официальной просьбы Киева о досрочной выплате по кредиту в 2026 г.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По кредиту ЕС для Украины в 90 млрд евро Еврокомиссия (ЕК) запланировала выделение в 2026 и 2027 гг. примерно по 45 млрд евро и не получала от Киева официального запроса изменить этот график, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Насколько мне известно, мы не получали никаких официальных запросов на ускорение этого процесса. Вместо этого мы сосредоточены на выполнении данного плана", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли Еврокомиссия возможность положительно отреагировать на заявление накануне президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна в нынешнем году сталкивается с дефицитом оборонного бюджета около 27 млрд евро, и он предлагает восполнить его за счет средств из кредита в 90 млрд евро, запланированных на 2027 год.

Представитель ЕК напомнил, что в нынешнем году запланировано выделить на оборону Украины 28 млрд евро, и 17 млрд евро - на бюджетную поддержку государства. Примерно на такие цифры ориентируется Брюссель и на 2027 год.

По словам Уйвари, из 28 млрд евро на 2026 год уже приняты решения по 22 млрд евро, то есть утверждены графики поставок вооружений на эту сумму, и из этих 22 млрд евро уже выплачены 8,5 млрд.

"В ближайшие недели вы увидите еще больше утверждений, еще больше выплат. В ближайшие несколько недель мы будем очень заняты на оборонном направлении, потому что знаем, что поставлено на карту. Мы осознаем, что ситуация требует чрезвычайной срочности, и мы соответствующим образом ускоряем наши операции", - заявил представитель ЕК.