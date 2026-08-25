Пашинян обвинил оппозицию Армении в планах привлечь в страну миротворцев ОДКБ

Никол Пашинян Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что оппозиция республики в лице экс-президента Роберта Кочаряна и главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна желает ввода в страну миротворцев ОДКБ.

"Ваша цель, чтобы миротворцы ОДКБ вошли в Армению. Не будет никаких миротворцев ОДКБ, и вообще не будет никаких иностранных миротворцев", - сказал Пашинян во вторник в парламенте, обращаясь к оппозиционным фракциям "Армения" и "Сильная Армения".

"Не будет, потому что установлен мир, потому что народы Армении и Азербайджана являются самыми лучшими миротворцами", - добавил Пашинян.