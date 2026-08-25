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Астронавты вышли в открытый космос с борта МКС для монтажа новой антенны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник совершили очередной выход в открытый космос с целью монтажа новой антенны связи с Землей, сообщает NASA.

Астронавту NASA Анилу Менону и астронавту Европейского космического агентства (ESA) француженке Софи Адено предстоит установить и подключить на сегменте Z1 фермы МКС антенну, обеспечивавшую высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между Центром управления полётами в Хьюстоне и орбитальной лабораторией.

В ходе выхода в открытый космос 18 августа астронавты демонтировали старую антенну, разместив ее на внешней платформе станции, однако из-за затянувшихся работ они не успели установить новую систему.

Сегодняшний выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:27 по времени Восточного побережья США (в 15:27 по Москве) и продлится примерно 6,5 часов. Он станет 283-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.

NASA ESA МКС
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