Военные РФ заявили об ударах по судну с военным грузом и целям в украинском порту Измаил

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в среду нанесли удар в порту Измаил по судну, которое доставило на Украину военные грузы, резервуарам с топливом и объектам портовой инфраструктуры, заявило Минобороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения и три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения", - сообщило Минобороны России.

Порт Измаил расположен на левом берегу реки Дунай.