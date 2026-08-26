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Военные РФ заявили об ударах по судну с военным грузом и целям в украинском порту Измаил

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в среду нанесли удар в порту Измаил по судну, которое доставило на Украину военные грузы, резервуарам с топливом и объектам портовой инфраструктуры, заявило Минобороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения и три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения", - сообщило Минобороны России.

Порт Измаил расположен на левом берегу реки Дунай.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Измаил Украина
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