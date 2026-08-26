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Meta урегулировала коллективный иск о вреде подросткам и выплатит $16,7 млрд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) достигла соглашения об урегулировании коллективного иска 48 штатов, обвинивших компанию в нарушениях в отношении несовершеннолетних пользователей.

В рамках соглашения компания не признает вину, но выплатит потерпевшим около $16,7 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Сделка включает в себя требование к компании внедрить в свои приложения новые меры защиты детей, включая ограничение времени, которое несовершеннолетние проводят, листая ленту. По умолчанию лимит составит два часа. Также Meta запретит детям менять определенные настройки безопасности без ведома родителей или законных представителей, пишет Bloomberg.

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Meta также опубликовала открытое письмо к конкурентам, включая TikTok и YouTube (принадлежит Alphabet Inc.), призвав их ввести аналогичные меры.

"Мы хотим, чтобы подростки смогли воспользоваться преимуществами нового отраслевого стандарта, но мы не сможем этого добиться в одиночку, - цитирует письмо издание Axios. - Такие защитные меры будут по-настоящему эффективны, если наши коллеги, TikTok и YouTube, введут аналогичные меры".

Акции Meta дешевеют на 0,4% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 14%, до $1,45 трлн.

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