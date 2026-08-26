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Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения в непальском округе Расува на границе с Китаем, около 400 туристов пропали без вести, сообщило в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на данные непальских правоохранительных органов.

Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти.

По данным управления Непала по туризму, после наводнения как минимум 384 туриста числятся пропавшими без вести. Среди них 93 жителя Непала, 291 иностранец, в частности, граждане Великобритании, США, Австралии, Нидерландов, Малайзии и Индии. При этом гражданство 111 человек все еще устанавливается.

Пропавшими без вести числятся девять полицейских, служивших у границы Непала с Китаем.

Гражданство погибших не уточняется.

За время проведения поисково-спасательных операций сотрудникам сил безопасности удалось спасти 25 человек. Операции продолжаются, в них задействованы 14 вертолетов.

Наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории Непала. Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты, в частности, Тимуре и Сьяпрубеси. Вода затопила рыночные площади и жилые кварталы, нанесла серьезный ущерб полицейским участкам и объектам гидроэнергетики, разрушила мосты и дороги.

По предварительным данным, причиной повышения уровня воды в реке может быть сход оползня в Тибете.

Непал Тибет
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Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

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